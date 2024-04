Alfabetizzazione digitale con i corsi

Nuovi domicili digitali, Spid e Cie, Portale dell’automobilista e PagoPA, ma anche sicurezza informatica per la protezione dei più piccoli e consigli su come trovare lavoro online: sono questi i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale in fase di avvio nei centri di facilitazione promossi dalla Regione nel mese di aprile. I corsi, totalmente gratuiti, sono rivolti a tutti i cittadini che vogliano acquisire o migliorare le proprie competenze digitali. Le lezioni saranno tenute da personale dedicato, appositamente formato. Le strutture destinate alla creazione dei centri di facilitazione sono fornite da Comuni, altri enti locali, Università, associazioni dei consumatori e dalla stessa Regione. I centri di facilitazione attivati sono equipaggiati con strumentazione tecnica adeguata, per produrre, fornire e rendere accessibili, sia in presenza che online, contenuti informativi e formativi di alta qualità e attività di supporto tecnico, individuale o in gruppo. L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto "Bussola Digitale", un programma di istruzione ai servizi informatici finanziato con risorse del Pnrr che ha permesso la creazione di una rete di oltre 90 punti di facilitazione distribuiti in maniera capillare sul territorio marchigiano. Le sessioni si terranno in presenza Serve la prenotazione sul sito web, via telefono o visitando il centro di facilitazione digitale più vicino. Per info: https://bussoladigitale.regione.marche.it. Date e luoghi sono consultabili alla pagina https://bussoladigitale.regione.marche.it/eventi-formativi. È inoltre disponibile la sintesi dei corsi del mese di aprile nei vari comuni, all’indirizzo: https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agenda_Digitale/Progetto_presidi/Corsi-facilitazione-Bussola-Digitale-aprile-2024.pdf