Alfonsi deluso:: "Male il primo tempo, poi la reazione. Restiamo sereni"

"Dispiace per la gente. Nel primo tempo abbiamo fatto male, ma nel secondo c’è stata la reazione che poteva portare al pareggio. Vedere i ragazzi abbacchiati dopo aver dato tutto fa male". Lo afferma a fine gara il tecnico della Civitanovese Sante Alfonsi, a margine della seconda sconfitta consecutiva nell’avvio di campionato. "Non avevamo fatto un grande primo tempo, ma anche loro avevano prodotto poco. In questa categoria l’episodio ti condanna. Abbiamo preso il gol e non abbiamo avuto la forza di reagire. Nella ripresa, invece, meritavamo il pareggio". Rossoblù privi di Brunet, out per un lieve stiramento, e Pierfederici, coinvolto in un incidente stradale. "Gianmarco per fortuna non si è fatto niente, domenica dovrebbe esserci", ha detto Alfonsi. Del Moro, invece, non convocato "per scelta tecnica". Lascia ben sperare Padovani, che alla prima uscita in rossoblù, è stato il migliore. L’attaccante, reduce da un lungo infortunio, aveva trovato il gol su colpo di testa, ma la posizione è sembrata offside. Sul punto Alfonsi spegne ogni polemica: "Il segnalinee ha sbandierato subito". Sul meteo: "Ho parlato con i ragazzi e mi hanno detto che nel primo tempo non riuscivano a portar su la palla per il vento. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, loro a favore di vento non hanno prodotto chissà cosa. Cosa migliorare? La cattiveria che ci porta a segnare, dopo due due partite con zero gol. Dobbiamo crescere. Il punto avrebbe dato più tranquillità. Ora rimbocchiamoci le maniche, restando sereni".

f. r.