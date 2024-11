Alfonsi: "Il Teramo?. È tra le squadre top, ma noi siamo pronti"

L’undicesima giornata del campionato di Serie D vede la Civitanovese impegnata allo stadio Bonolis, impianto che ospita le gare interne del Città di Teramo (14.30). Con 19 punti, i biancorossi abruzzesi sono secondi in classifica con una scia di 9 risultati utili consecutivi: dopo la sconfitta all’esordio contro la Forsempronese, per la truppa di Pomante sono arrivate soltanto vittorie (5) e pareggi (4). Quattro successi il diavolo li ha ottenuti tra le mura amiche, in particolare uno al Savini di Notaresco e tre proprio al Bonolis, e ciò non può che rappresentare un primo campanello d’allarme per Visciano e compagni. "Abbiamo visto – spiega l’allenatore rossoblù Sante Alfonsi – che il Teramo è tra le squadre più in forma del momento. A mio avviso, quella che gioca meglio. L’abbiamo preparata bene". La compagine abruzzese, reduce dal pareggio di Fermo, ha messo a segno 15 reti a fronte di 9 subite. Al contrario, la Civitanovese ne ha realizzati soltanto 6 e questo è il vero tallone d’Achille di una squadra penultima in classifica con soli 9 punti. "I nostri – afferma poi Alfonsi – sono ragazzi con dei valori e non meritano questi risultati. Il gruppo lavora bene e risponde con il gioco. Poi, è chiaro che il campionato della Civitanovese è fatto di sofferenze e turbolenze". Non sarà semplice tenere a bada le incursioni del diavolo. "Il Teramo segna e subisce poco e poi è in forma. I pericoli maggiori? Pavone, Di Egidio, Galesio e un ambiente caldo che spinge la squadra alla vittoria", ha dichiarato il vice allenatore rossoblù, Daniele Romandini, intervenuto nella trasmissione Super J. Tuttavia anche gli avversari non sottovalutano l’undici adriatico. "Sicuramente – ha ammesso il centrocampista teramano Emanuele Ferraioli – dobbiamo stare attenti. Giochiamo nel nostro stadio, un fortino, e dobbiamo sfruttare il fattore campo. Non sottovalutiamo nulla: loro hanno fatto bene fuori casa, partiremo fortissimi per chiudere la contesa il prima possibile". Tutti a disposizione nelle fila biancorosse. Nella Civitanovese, oltre allo squalificato Spagna, fuori Brunet per infortunio e le alternative difensive Abbenante e Rossetti. Rientrerà Esposito, ma il fantasista non è ancora al 100%. I ballottaggi: Rizzo-Franco; Visciano-Toccafondi-Ruggeri o Pierfederici; Esposito-Padovani. Probabili formazioni. Città di Teramo (3-4-2-1): Di Giorgio; Menna, Cipolletti, Brugarello; Loncini, Esposito, Ferraioli, Pietrantonio; D’Egidio, Pavone , Galesio. All. Pomante. Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Visciano; Bevilacqua, Esposito. All. Alfonsi.