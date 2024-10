Alfonsi: "Spogliatoio, non ci sono problemi"

Ancora un allenamento a porte chiuse in casa Civitanovese. È la quarta seduta consecutiva che al Polisportivo si svolge senza possibilità di accesso per tifosi e giornalisti. Una scelta impartita già da giovedì scorso, anche se a complicare le cose, da ieri, c’è la chiusura della tribuna per via della caduta di calcinacci e laterizi nella parte centrale. Tutto il settore che sorge a ovest è stato isolato e in occasione del match odierno, contro il Castelfidardo, resterà aperta agli sportivi soltanto la gradinata lato mare, mentre la trasferta è vietata ai residenti nella provincia di Ancona. Al Polisportivo si giocherà alle 18. I rossoblù rivieraschi, reduci dall’impresa sul campo dell’Ancona (0-1), se la vedranno con i biancoverdi del Castelfidardo, che ereditano il tonfo casalingo contro la Sambenedettese (0-3). Le due formazioni sono divise da 2 punti in graduatoria ed entrambe sono neopromosse. Il Castelfidardo rinnova tra le sue fila l’attaccante Nanapere, stavolta affiancato dall’esperto Paponi (giunto in estate); a centrocampo ecco ancora i vari Miotto e Guella, assistiti dai neo arrivati Baldini e Cotugno, mentre in difesa sono rimasti Imbriola e Fabbri che si aggiungono agli ingaggi di Boccaccini e Baldini. "I biancoverdi – avverte Alfonsi – sono una squadra ostica e con un bravo allenatore. Anche se hanno perso, domenica avevano iniziato alla grande contro la Samb. Ricordo poi che l’anno scorso ci hanno messo in seria difficoltà. Noi, dopo il successo di Ancona, siamo più sereni ma non abbiamo risolto tutti i problemi". Il tecnico rassicura sulla stabilità dello spogliatoio dopo la mancata convocazione di Capece contro l’Ancona e la rabbia di Buonavoglia per il cambio. "Quello relativo allo spogliatoio – afferma – è l’unico dubbio che non ho. Chiaro, non è facile fare gruppo perché ci sono tanti ragazzi nuovi, ma con Kevin (Buonavoglia, ndr) non c’è stato nemmeno bisogno di parlare per chiarirsi". Un tour de force per la Civitanovese che domenica sarà nuovamente in campo, ospite della Vigor Senigallia. "Qualcuno oggi potrebbe riposare – annuncia –. L’Infermeria? Qualche acciaccato, valuteremo in mattinata". Il possibile turnover potrebbe portare alla titolarità dell’attaccante Bevilacqua e del terzino Rossetti, con buone probabilità anche per Ruggeri in mediana. La probabile formazione della Civitanovese: Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Domizi, Capece, Ruggeri; Buonavoglia; Bevilacqua, Brunet.