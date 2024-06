Alfredo Riccioni nomina gli assessori

Giunta pronta a Castelsantangelo sul Nera. Il nuovo sindaco Alfredo Riccioni (funzionario dello stesso Comune in pensione, responsabile del servizio finanziario) ha scelto come vice Giuseppe Capocci alla luce del risultato elettorale. Questi, titolare di un edicola a Visso e residente a Castelsantangelo, ha portato a casa infatti 20 preferenze. A completare la giunta, Valentina Remigi (9 voti), funzionaria del Comune di Visso, che è stata nominata assessore. Al neo vicesindaco sono state assegnate le deleghe a sport, impianti sportivi e scioviari, Protezione civile, commercio e attività produttive; mentre all’assessore Remigi bilancio, tributi, servizi sociali, assistenziali e sanitari, cultura e politiche comunitarie. Il primo cittadino si occuperà di personale, lavori pubblici, urbanistica e ricostruzione. "La vittoria era un po’ nell’aria – afferma Riccioni – ma non ci aspettavamo di vincere con queste percentuali. Ringraziamo i cittadini e ci mettiamo subito a lavoro. Nella formazione della giunta abbiamo tenuto conto delle preferenze date dagli elettori". Riccioni ha vinto con il 61,64 per cento di voti sullo sfidante Ovidio Valentini (38,36 per cento); quest’ultimo aveva in squadra il sindaco uscente Mauro Falcucci, uno dei sindaci della montagna terremotata (che ha ottenuto 12 preferenze).

l. g.