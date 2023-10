Ali Marche cambia presidente: eletto Gentili

Il primo cittadino di Monte San Giusto, Andrea Gentili, è il nuovo presidente di Ali Marche, la lega delle Autonomie locali italiane. Gentili, iscritto al Partito Democratico, succede all’ex sindaco di Porto Sant’Elpidio, Nazzareno Franchellucci, con l’elezione avvenuta ieri mattina, quando gli amministratori riuniti all’hotel Cosmopolitan di Civitanova si sono espressi in blocco di fronte all’unica candidatura presentata nel corso dell’assemblea. "Ci aspetta un lavoro importante nei prossimi mesi - ha detto il neo presidente -, voglio far conoscere agli enti locali le opportunità di Ali per le città, ma soprattutto per i piccoli comuni come il mio. In questi anni ho toccato con mano servizi che un comune da solo non riuscirebbe a garantire. Attraverso la nostra associazione, invece, possiamo essere presenti su tanti progetti e avere a disposizione competenze e professionalità di cui ogni giorno i comuni hanno sempre più bisogno, soprattutto per Pnrr, transizione energetica e digitale". Al suo fianco, in qualità di vice, ci sarà la pentastellata Francesca Franquellucci, assessore di Pesaro. "Nelle prossime settimane comporremo il nuovo consiglio – ha poi chiarito Gentili – per creare l’ufficio di presidenza e soprattutto mi piacerebbe fare una riunione con tutti gli amministratori, per capire gli effetti della legge di bilancio sui comuni". Prima la parola era stata del presidente uscente Franchellucci, che aveva ricordato i difficili tempi del Covid19. Ali, associazione di comuni, province, regioni e comunità montane, nelle Marche conta centoventi adesioni, perlopiù, di amministratori di centrosinistra. "Ritiro della proposta di legge urbanistica e mettere le mani sulla sanità", le richieste espresse dal presidente nazionale di Ali e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, alla Regione Marche. Poi, l’avvertimento sull’elezione del nuovo presidente di Anci, l’associazione dei Comuni: "Non c’è nessuna maggioranza se Ali Marche non è d’accordo". Mentre a livello nazionale l’indicazione è chiara: "No al centralismo regionale – ha dichiarato Ricci - , eliminare l’abuso d’ufficio e il limite del secondo mandato per i sindaci".

Francesco Rossetti