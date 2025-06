Alice Sorcionovo brilla nel campionato italiano di pattinaggio con tre medaglie

Alice Sorcionovo si conferma una delle pattinatrici azzurre più forti del momento. Dopo aver vinto la "Coppa Europa" di velocità, l’atleta di Montecosaro ha confermato i suoi progressi fra le Senior disputando in Sicilia un eccellente campionato italiano. È stata infatti l’unica velocista a vincere tre medaglie nelle tre prove disputate.

La prima è d’argento ed è arrivata nel giro ad atleti contrapposti; la seconda è ugualmente d’argento ed è giunta nella gara dei 500 metri sprint – quella preferita da Alice – mentre la terza è di bronzo ed è venuta dalla prova sui 1.000 metri. A precedere la Sorcionovo sulla linea del traguardo – di appena due centesimi di secondo – nella gara dei 500 metri è stata Asia Varani che le ha strappato l’oro per soli 5 centimetri di differenza. La stessa Varani ha vinto pure la prova sui 200 metri, confermandosi atleta di spicco a livello non solo nazionale. Nella corsa sulla distanza più lunga, quella dei 1000 metri, Alice è stata preceduta da Melissa Gatti (prima) e Giulia Presti (seconda).

La giovane pattinatrice di Montecosaro, portacolori della società Luna Sports Academy di Senigallia, torna da Trapani con un ottimo bottino personale e con la consapevolezza di essere cresciuta molto in questo avvio di stagione. Ora per lei scatta la preparazione in vista dei campionati europei che si disputeranno in Germania all’inizio di luglio.

m. g.