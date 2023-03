"Alice" tra follia e amore Su il sipario al Vaccaj

Questa sera, alle 21.15 al Vaccaj di Tolentino, va in scena "Alice", l’ultima produzione firmata "Shakespeare in sneakers". Liberamente tratto da "Alice nel paese delle meraviglie" e "Attraverso lo specchio" di Lewis Carroll, "Alice" è frutto di due anni di intenso lavoro da parte dell’autrice e regista Veronica Pace e degli attori e delle attrici dell’associazione teatrale "Shakespeare in sneakers". Pur mantenendo i personaggi e i tratti narrativi principali dell’opera di Carroll, lo spettacolo se ne discosta profondamente. "Alice" viaggia tra due mondi: quello reale (sopramondo) e quello di fantasia (sottomondo). La storia si svolge in un manicomio, dove la protagonista è ricoverata in quanto affetta da disturbo dissociativo dell’identità, a causa del quale percepisce il mondo in maniera distorta. La sua patologia è la conseguenza di un trauma subito nell’infanzia, che ha rimosso nascondendosi in un mondo di sogno costruito ad hoc dalla sua mente. "Alice" è senza dubbio figlia del periodo di confinamento dovuto alla pandemia, che ho passato a scrivere ininterrottamente – dichiara la regista Pace –. Pur essendo uno spettacolo psicologico e sociale, "Alice" è anche e soprattutto un’elegia di rivalsa, una delicata poesia d’amore e di bisogno. La sofferenza catartica della protagonista, per anni soffocata nel mondo della fantasia, la travolge, mandando in cortocircuito quel meccanismo di difesa che l’allontanava da se stessa. La storia di Alice ci mostra come anche nei luoghi più oscuri, la luce riesca a squarciare le tenebre grazie all’amore, la forza più universale". Per il tema trattato e il linguaggio utilizzato, lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni. Biglietti in vendita su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat e al botteghino.