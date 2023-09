Alienazione container, al Comune 50mila euro

di Lucia Gentili

Il Comune di Tolentino, nei mesi scorsi, aveva emesso l’avviso pubblico per l’alienazione dei container. E ieri mattina si è svolta l’apertura delle buste con le offerte di acquisto. "Una partecipazione oltre le aspettative: sono arrivate ben settantuno offerte e sono stati aggiudicati tutti i ventidue moduli singoli, otto moduli doppi e due moduli quadrupli – annuncia l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti –. Un incasso per il Comune di oltre 50mila euro. Sei offerte sono state escluse per incompletezza della pratica. Per il resto, sono giunte in Comune proposte sia dal territorio, come da Tolentino e Matelica, sia da fuori: molte da Roma, Avellino, L’Aquila. A farsi avanti sono stati soprattutto privati, tante imprese, poi associazioni sportive, religiose e persino un’impresa funebre".

Come si ricorderà, il Comune intanto ha messo in vendita i container dell’area 2; l’area 3 rimane punto strategico di Protezione civile, mentre nell’area 1 – la cui dismissione procede progressivamente e che pure sarà alienata – abitano ancora 37 persone. "I 50mila euro incassati con la vendita – spiega Giombetti – saranno destinati alla manutenzione dell’area 3 dei container".

Il prezzo a base d’asta prevedeva 700 euro per singolo modulo; 1.300 euro per quello doppio e 2.500 euro per il quadruplo. "Con l’alienazione – precisa l’assessore – inizia a cambiare la fisionomia dell’area container. L’area 2, attraverso la vendita, viene smantellata. Resta ferma l’intenzione di chiudere l’area 1, per cui in futuro resterà solo l’area di Protezione civile. Procediamo per step, ma intanto è stato fatto un passo in avanti. Tra l’altro con un’entrate per le casse comunali".

La commissione giudicatrice per l’alienazione dei moduli è composta da: Paolo Bini, responsabile del settore patrimonio ed entrate, come presidente; poi Myriam Mustica, responsabile del settore ragioneria, Emanuele Tiberi, responsabile del settore ricostruzione post sisma 2016 e Iris Porfiri, funzionario assegnato al settore patrimonio ed entrate, come membro con funzioni di segretaria.