Alienazione degli immobili stasera in consiglio comunale

Tornerà a riunirsi stasera alle 21,30 il consiglio comunale cittadino, convocato dal sindaco Luigi Nazzareno Bartocci in sessione ordinaria in videoconferenza e che potrà essere seguito in streaming sul sito istituzionale comunale. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali dell’ultima seduta del 13 febbraio e alle comunicazioni del sindaco, ci saranno l’esame e l’approvazione del piano delle alienazioni immobiliari per l’anno in corso, l’individuazione di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e quello biennale di beni e servizi, la determinazione delle aliquote dell’Imu, l’aggiornamento del Dup 2024-2026 e l’approvazione del bilancio di previsione del periodo 2024-2026.