Alieni, majorettes e tanta musica. In scena la festa dei commercianti

"Con gli alieni abbiamo messo curiosità, è stata una maniera divertente da parte dei commercianti per vedere le reazioni delle persone. La nostra festa non è nulla di speciale, è tutta straordinaria". Il centro storico si anima con la festa dei suoi commercianti, che nei giorni scorsi hanno installato, sui palazzi in corso Cavour e piazza Nazario Sauro, delle figure aliene che, con foto e commenti, hanno fatto il giro dei social. Il presidente dell’associazione, Giuseppe Romano, è entusiasta della giornata della grande festa. Nel pomeriggio in città l’aria è allegra, con la presentazione, sul palco di piazza della Libertà, delle associazioni, prima dello spettacolo serale di "Ulla" e il successivo dj set. In alto, sopra il palco dove Alessandra Pierini e Claudio Ricci presentano il pomeriggio, si affaccia un grande alieno rosso. L’atmosfera in centro è frizzante, arrivano le majorettes. "Facciamo cose per divertirci perché divertendoci facciamo cose serie", racconta Romano. In via Garibaldi c’è una festa anni ‘50, in corso della Repubblica attività per bambini, in piazza Battisti un concerto Jazz; la Pro loco di Piediripa porta frittelle. Le associazioni sociali presenti, Birracca e Anffas, "sono state fortemente volute qui, come le associazioni sportive". Alla festa c’erano anche l’Università di Macerata e Unitre, l’università della terza età. Complici meteo e temperature ottimali, la città si è animata fin dalla mattina con passeggiate organizzate nel centro e attività per bambini e ragazzi. Romano sottolinea come "si è tutti uniti, famiglie, commercianti, residenti. Allo spettacolo di stasera in piazza della Libertà seguirà una notte di musica all’insegna del divertimento".