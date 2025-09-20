Alieni su tetti e balconi. È l’ora della festa in centro

Per promuovere la festa dei commercianti del centro storico di stasera in città hanno fatto capolino delle appariscenti, scenografiche installazioni: su balconi e tetti tra corso Cavour e piazza Nazario Sauro, vicino allo Sferisterio, sono comparse delle figure aliene altre fino a otto metri. Il ricco programma della festa prevede iniziative già da stamattina: alle 10 parte una passeggiata urbana in cui i commercianti racconteranno aneddoti e storie, evidenziando il rapporto tra negozi e comunità.

In piazza della Libertà dalle 16 alle 20 spazio ad associazioni sportive ed Anffas e Birroca, simboli di inclusione sociale, con il supporto della Pro loco di Piediripa e di Fisiomed. Il pomeriggio in piazza sarà presentato da Alessandra Pierini e Claudio Ricci. Dalle 17.30 in tutto il centro storico musica anni ‘50, majorette, animazioni, laboratori e spettacoli, e in via Gramsci pesce fritto e birra.

Alle 22 in piazza spettacolo "Ulla" e musica di Euphoria e Azure club. Spazio anche alla cultura, con i musei di storia naturale e la torre civica aperti fino a tardi, mentre a palazzo Buonaccorsi sarà visitabile gratuitamente la mostra di Renata Boero.

Gli alieni hanno attirato molta attenzione, con scatti e filmati che hanno fatto il giro dei social. "Veri e propri giganti – dicono dall’associazione dei commercianti del centro – che hanno lasciato cittadini e curiosi con il naso all’insù e gli smartphone pronti a catturare ogni istante. Gli alieni, arrivati senza preavviso, stanno catalizzando tutta l’attenzione, quasi come se fossero i veri protagonisti di un grande spettacolo. Tra la curiosità degli alieni e la magia della festa – concludono i commercianti –, oggi sarà impossibile restare a casa".