Alika, investito prima dell’omicidio Un settempedano a processo

Prima di rimanere vittima di un omicidio, Alika Ogorchukwu era stato investito da un’auto. Per quell’incidente, di cui è accusato un settempedano, ieri si è aperto il processo. Era successo il 10 febbraio 2021 a San Severino, città dove il nigeriano si era trasferito con la famiglia dopo il terremoto. Una sera, mentre era in bicicletta in via San Michele, Ogorchukwu, all’epoca 38enne, era stato urtato da una vettura, il cui conducente poi era scappato via. Ma il ferito era stato soccorso, erano partite le indagini e ben presto era stato rintracciato il presunto responsabile, Antonio La Torre, 60enne del posto, trovato anche con un tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro. Ieri, nella prima udienza del processo per lesioni colpose stradali, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha fatto presente che la parte offesa nel frattempo era morta, vittima dell’omicidio commesso il 29 luglio scorso a Civitanova. L’avvocato difensore Marco Massei ha dunque chiesto un rinvio dell’udienza per verificare se i familiari, già risarciti con 50mila euro, intendano rimettere la querela e chiudere tutto, come consentito ora dalla riforma Cartabia. Essendo coinvolto anche un minorenne, il figlio di Alika, dovrà pronunciarsi anche il giudice tutelare. Il giudice Federico Simonelli ha dunque rinviato l’udienza a novembre.