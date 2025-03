Alika, udienza in Cassazione

Si terrà il 14 marzo a Roma il processo in Cassazione sull’omicidio di Alika Ogorchukwu, ucciso in corso Umberto I il 29 luglio 2022. Al processo di appello il 9 ottobre scorso, per Filippo Ferlazzo, il 34enne originario di Salerno che aveva aggredito, buttato a terra e soffocato l’ambulante nigeriano 39enne, era stata confermata la condanna a 24 anni emessa dal tribunale di Macerata. Il difensore di Ferlazzo, l’avvocato Roberta Bizzarri, ha fatto ricorso in Cassazione contro la condanna, sostenendo che si trattò di omicidio preterintenzionale. La vedova di Alika, Charity, parte civile al processo con il figlio e altri familiari del nigeriano, è assistita dall’avvocato Francesco Mantella. Quel giorno aveva chiesto qualche soldo a Ferlazzo e aveva toccato il braccio alla compagna del salernitano, che era con lui. Da qui la reazione violenta di Ferlazzo, che aveva ucciso il nigeriano dopo averlo buttato per terra ed essergli salito sopra, a cavalcioni, immobilizzandolo. Il tutto era avvenuto sotto gli occhi dei passanti, alcuni dei quali avevano filmato con i telefonini la scena dell’aggressione e della morte del nigeriano. L’imputato da allora è in carcere.

Chiara Marinelli