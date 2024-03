Alimentari, bancarelle in via Primo Luglio

Fermi tutti: da sabato si cambia e al di là di ogni possibile protesta, gli ambulanti del settore alimentare e di frutta e verdura dovranno aprire le loro bancarelle in via Primo Luglio. Il sindaco Bravi non pensa che ci saranno difficoltà o proteste. "Per me – dice – si tratta di un falso problema, perché tutti sappiamo bene che non è più possibile mantenere l’attuale situazione, totalmente irregolare: collocata in mezzo alla strada, non c’è la necessaria sicurezza e il traffico veicolare scorre vicino alla merce". Bravi ricorda che lo spostamento di questi ambulanti è avvenuto durante la pandemia per il Covid, perché allora era necessario garantire la distanza e avere più spazio. "Sapevamo tutti che si trattava di una soluzione provvisoria che successivamente doveva tornare alla normalità, anzi forse è durata anche troppo – aggiunge –. In questi mesi abbiamo valutato diverse soluzioni alternative, senza successo però. Il problema è che, per non penalizzare nessuno, bisogna integrare il settore alimentare con quello degli altri ambulanti: prevedere altrove la vendita di frutta, verdura, pesce e generi alimentari avrebbe significato penalizzare ancor più gli altri e il centro storico tutto. Qualcuno aveva proposto di collocarli tutti in piazza, che è servita dall’ascensore del Comune fino a via Battisti, ma ciò avrebbe significato caricare troppo l’impianto del palazzo comunale che, fino a quando non sarà potenziato con i lavori già in progetto e finanziati, non può reggere un simile lavoro extra. Altre possibili soluzioni nelle vicinanze avrebbero impattato troppo pesantemente con il traffico e poi c’è la necessità di concentrare tutti gli ambulanti, per cui l’unica situazione praticabile è quella di collocarli lungo in via Primo Luglio, dove c’è spazio a sufficienza per tutti". Sa bene, il sindaco, che questa scelta non sarà indolore, vista la ferma opposizione dei commercianti e perciò cerca di indorare un po’ la pillola. "Abbiamo previsto che i parcheggi di via Battisti, dove prima erano collocate le bancarelle, siano regolati dalla mattina alle 13 col disco orario di mezzora in modo da facilitare il più possibile i clienti che scelgono di fare acquisti al mercato". Sono tutte soluzioni palliative, perché il primo cittadino non nasconde che il problema è un altro, e cioè che ormai i mercati non sono più appetibili da nessuna parte, "a causa di una diversa evoluzione del commercio, a partire dalla presenza di numerosi centri commerciali e piattaforme online che operano una forte concorrenza. Purtroppo oggi il nostro mercato è ancora a chiazze di leopardo perché alcuni ambulanti hanno cessato l’attività lasciando vuoto il loro spazio. Abbiamo spostato, quindi, le cinque o sei bancarelle di via Primo Luglio e della fine di corso Persiani, così da riempire alcune di queste aree vuote: davanti al Teatro Persiani, in piazza e anche lungo il Corso". Asterio Tubaldi