Alimentazione con il filosofo. Diego Fusaro

Serata conviviale organizzata dall’associazione Nuova Macerata, durante la quale il filosofo Diego Fusaro ha presentato il suo ultimo libro, "La dittatura del sapore. Larve, insetti e grilli: contro il gastronomicamente corretto", edito da Rizzoli. La pubblicazione rappresenta un’analisi critica delle tendenze globali in campo alimentare, con particolare attenzione all’introduzione di cibi come larve, insetti e carne sintetica. Fusaro interpreta queste mode come una manifestazione di un’omologazione culturale sempre più pervasiva, definendola "gastronomicamente corretta". Il filosofo sostiene che "anche a tavola, nel modo in cui pensiamo, produciamo, prepariamo e gustiamo il cibo, si sta assistendo all’imposizione di un unico modello… applicato allo stesso modo in ogni angolo del pianeta". L’evento è stato introdotto dal presidente dell’associazione Nuova Macerata e Consigliere

Comunale, Andrea Blarasin, che ha illustrato gli obiettivi del sodalizio.