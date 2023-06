Alimenti scaduti ed etichette irregolari: multati otto negozi etnici

Otto rivendite controllate e otto multate, in tutta la provincia, dopo il giro di ispezioni nei negozi di prodotti alimentari e nei ristoranti etnici fatto dal Nucleo carabinieri per la tutela della salute. In particolare, due gestori di negozi alimentari etnici sono stati segnalati alla procura, perché tenevano per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione. Cinque titolari di altrettanti negozi sono stati segnalati all’autorità amministrativa. In un deposito di alimenti e bevande, gestito da un cittadino di origine pakistana, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 402 bottiglie da un litro e mezzo ciascuna di bevanda analcolica, all’aroma di pera, con etichette non conformi poiché prive delle previste indicazioni obbligatorie. Una multa di 2mila euro è stata fatta al responsabile dell’attività. L’operazione è stata svolta a livello nazionale, nelle ultime settimane, per contrastare le forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici, spesso caratterizzati dall’assenza dei requisiti merceologici e igienico-sanitari. Le verifiche, fatte grossisti e distributori di alimenti, sono state volte ad accertare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e tracciabilità, nonché la posizione contrattuale delle maestranze e il possesso di un’adeguata formazione professionale. I Nas hanno effettuato in tutto circa 700 ispezioni, trovando la metà delle strutture irregolari. In tutto sono state fatte multe per 500mila euro. Sono stati trovati alimenti con la data di scadenza superata, cancellata e poi modificata per procrastinarla. Sono state scoperte 25 tonnellate di carni in pessimo stato di conservazione e in presenza di escrementi di roditori, nonché altri prodotti ricoperti da liquido congelato. In tutto sono state sequestrate 200 tonnellate di alimenti, ritenuti non idonei al consumo. Nelle Marche, 21 attività sono finite nel mirino e 18 sono risultate non in regola. È stata sequestrata merce per un valore di duemila euro.