Alla ’Antolisei’ proiezione del film "La sposa cadavere" di Burton

Oggi, alle 16.30, nella biblioteca comunale "Francesco Antolisei" di San Severino, verrà proiettato il film "La sposa cadavere", nell’ambito della rassegna "Cinema al caffè letterario". Gli incontri sono destinati ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della secondaria di primo grado. "La sposa cadavere" è un film di Tim Burton che racconta la storia d’amore tra Victor e Victoria. Durante le prove per il loro matrimonio, Victor mostra tutta la sua goffaggine ma questo non impedisce a Victoria di innamorarsi ugualmente. Il giovane si rifugia poi nel bosco per esercitarsi a ripetere la formula di matrimonio e, senza rendersi conto, infila l’anello nuziale su un ramo che, in realtà, si rivela essere il dito di Emily la giovane sposa cadavere. Emily reclamerà poi Victor come suo legittimo marito e Victoria viene promessa in sposa al misterioso Lord Barkis. Ingresso gratuito.