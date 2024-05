"Alla base di tutto c’è la persona"

Giuliano Pazzaglini, lei si candida a sindaco con una squadra ben rodata. Cosa vi rende più orgogliosi?

"Sì, è la quinta volta che ci candidiamo. La squadra è composta per metà da vecchi elementi e per metà da nuovi, perché è fondamentale l’entusiasmo di chi si candida per la prima volta e l’esperienza di chi ha già alle spalle un trascorso in amministrazione. Servono idee ma anche sapere come realizzarle. In questi 20 anni abbiamo sempre cercato di fare gli interessi della popolazione, assumendoci delle responsabilità e sporcandoci le mani. Con coscienza pulita e a testa alta".

Parliamo di eccellenze del nostro territorio: enogastronomia e artigianato.

"Sono un’opportunità economica ma possono contribuire a determinare una migliore qualità della vita. Parliamo di un sistema: l’ambiente incontaminato che consente di realizzare prodotti di qualità perrmette poi ai nostri artigiani di creare eccellenze che devono diventare volano di economia e superiore qualità della vita. Gli agricoltori e gli allevatori sono custodi del territorio".

Una priorità: il sostegno alla popolazione. In pratica?

"Tutto il nostro programma ha alla base la persona. Il rischio enorme è che la ricostruzione rimanga fine a se stessa. Le persone hanno continuato a crescere, maturare, svilupparsi. Dobbiamo esserne consci. Visso deve essere visto come un luogo in cui crescere personalmente e professionalmente, cosicché i giovani non se ne debbano andare e possano venire anche nuove persone".

Parliamo di giovani, di meno giovani e servizi.

"Per scegliere di continuare a vivere qui o di venirci, certi servizi, come scuola e snaità, sono fondamentali. Un servizio che in una città non è salvavita, in montagna lo diventa. La guardia medica ad esempio. E poi sarebbe importantissimo usare la telemedicina. Non abbiamo la bacchetta magica ma conosciamo bene il territorio. E nella composizione della lista abbiamo tenuto conto anche di questo. C’è un medico, un’educatrice professionale, un ingegnere, un ex autista che conosce i nodi della viabilità, una persona che fa assistenza agli anziani".

Gaia Gennaretti