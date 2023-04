Alla Biblioexpress letture e musiche in onore di Nilde Iotti

In occasione delle celebrazioni per la festa di Liberazione Civitasvolta organizza una diretta alla Biblioexpress, alle 16. Emilia Bacaro leggerà la poesia di Italo Calvino ‘Oltre il ponte’, già musicata da Liberovici, e il discorso all’umanità di Charlie Chaplin nel film ‘Il grande dittatore’. La giornata è dedicata a Orlando Marchetti, caporal maggiore di Civitanova, morto in Romagna nella lotta di liberazione dal nazifascismo, e a Nilde Iotti. La mattina del 26 invece, alle 10.30, Civitasvolta donerà un centinaio di libri alla scuola di Via Ugo Bassi: "Ringraziamo i partigiani che hanno combattuto per la libertà, soprattutto quelli locali che la toponomastica cittadina ha relegato nelle vie di periferia".