Alla biblioteca Zavatti un incontro dedicato all’Argentina

Si è parlato argentino alla biblioteca Zavatti di Civitanova, per il primo dei vari incontri promossi per ricordare i 35 anni del gemellaggio tra Civitanova e San Martin, alle porte di Buenos Aires. Ha introdotto la professoressa Corinne Michetti (nella foto) ricordando il forte legame tra Italia e Argentina, tra Civitanova e Buenos Aires, dove tanti connazionali si sono recati dall’Ottocento in poi per cercare fortuna. Filiberto Bracalente ha aggiornato i presenti sulla situazione e sulle opere d’arte architettoniche della capitale.