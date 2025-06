Alla Biennale il progetto del Varco sul mare

Alla Biennale di Venezia esposto nel padiglione Italia un progetto per la riqualificazione del borgo marinaro e del Varco sul mare che il Comune di Civitanova non ha mai preso in considerazione. Era il 2017 quando Nicoletta Centioni, architetto civitanovese oggi di 37 anni, invia al sindaco Fabrizio Ciarapica, fresco vincitore del suo primo mandato, una mail per chiedere un incontro in cui sottoporgli la sua idea di restyling del comparto centro-area portuale, già mostrato all’allora comandante della Capitaneria cittadina, Angelo De Tommasi, che a quelle idee diede il suo placet. Una proposta di sviluppo su cui la Centioni ha costruito la tesi di laurea magistrale.

Da Palazzo Sforza silenzio. In questi giorni il lavoro della Centioni, sintetizzato in un video, è tra i contributi ospitati alla prestigiosa mostra internazionale di Venezia, scelto dalla curatrice Guendalina Salimei per la sezione ‘L’Italia e l’intelligenza del mare’ dopo una selezione aperta a progettisti e artisti che si sono misurati sul tema del dialogo tra le città e il mare. "Il mio progetto - premette Centioni - poggia su un asse connettivo che va dal palazzo comunale fino al mare, con il Varco parte di un sistema che congiunge la piazza e il borgo marinaro alla zona portuale". "Si sviluppa - spiega - come una struttura a pettine, con elementi costitutivi base quali Cristo Re, la vecchia pescheria, il canale del Castellaro, via Trento e con il Varco come fattore centrale tra la piazza e il porto. È un impianto urbanistico di corridoi che dal centro arrivano fino alla banchina di riva, con l’apertura di visuali sul mare, comprendendo anche un profondo restyling dell’area dei cantieri, prevedendo demolizioni e ricostruzioni dei capannoni all’interno di un piano di intervento pubblico, garante delle licenze esistenti e mirato a valorizzare le attività commerciali presenti nella zona del porto". Nel progetto previste aree verdi nel water front, un parcheggio interrato a due livelli. Con questa proposta, in questi anni nessuno in Municipio ha sentito la necessità di confrontarsi. In questi giorni è intanto iniziato al Varco l’intervento da 4,5 milioni dello studio Fima Engeneering di Osimo, calato nel comparto compreso tra le vie Cavour, Menotti e il lungomare Piermanni. "Una riqualificazione - osserva Centioni - trattata come se il Varco fosse uno spazio a sé, che non fa parte di un ragionamento sulla città".