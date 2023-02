Alla cantina Coppacchioli Tattini di Visso il premio dedicato alle "Imprese Vincenti"

La Cantina Coppacchioli Tattini, a Cupi di Visso, è stata premiata a Torino per "Imprese Vincenti", il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle imprese italiane d’eccellenza. Alla giovane titolare Ginevra Coppacchioli è andata la menzione speciale "per il particolare legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l’introduzione di innovazione". La sua azienda sorge a circa mille metri sul livello del mare; qui ha preso forma l’idea di recuperare un antico vitigno: il Cupatto. Si tratta di un Pecorino autoctono della zona la cui produzione si era perduta ed è stata ripresa per riportare in bottiglia il "vino più alto delle Marche".