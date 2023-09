Alla casa di riposo di Tolentino emozioni e ricordi grazie al Comune

È stata emozionante, martedì pomeriggio alla casa di riposo di Tolentino, l’anteprima di una parte dello spettacolo "Ciao Mimmo! Omaggio a Domenico Modugno" con Riccardo Foresi & That’s Amore Orchestra. Una produzione tutta tolentinate, ideata e curata dal maestro Fabio Tiberi e promossa dal Comune. "È stato come donare agli ospiti della struttura una piccola cosa della città, in cambio di tutto quello che loro sono stati per la città – spiega l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, presente insieme al dottor Stefano Servili, al maestro Tiberi e al direttore generale dell’Asp Laila Cervigni –. Molti non possono più frequentare la città nel pieno degli eventi e così abbiamo portato gli eventi da loro. La musica in fondo è la prima terapia dello spirito, a qualsiasi età". Il direttore Cervigni ha collaborato e condiviso il desiderio di portare un po’ di festa. Poi mercoledì sera il grande debutto in piazza della Libertà, pienissima, da tutto esaurito, con oltre 600 persone.