Alla Casa nel Cuore tutto è pronto: ecco il ’Dopo di noi’

Il "Dopo di Noi" diventa realtà nella Casa nel Cuore dell’Anffas Sibillini (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali), a Pian di Pieca di San Ginesio. Sabato mattina saranno inaugurati due appartamenti al primo piano, per un totale di 240 metri quadrati e sette camere, di cui una polifunzionale; potranno ospitare fino a una decina di persone. Sono stati realizzati grazie al bando Pnrr Next Appennino e alla Fondazione Carima, che ha cofinanziato il progetto. Partiranno quindi le prime "esperienze di autonomia", inizialmente nella pausa pranzo: i ragazzi e le ragazze dell’Anffas faranno la spesa, si cucineranno e riordineranno la stanza. Poi si procederà con il dormirci nei weekend fino a raggiungere le settimane intere. "Cominciamo Durante Noi per il Dopo di Noi – spiega la presidente Cinzia Antognozzi, mamma di Paola (presente da tempo nel centro) -, cioè iniziamo a prepararci per distaccarci piano piano dai nostri figli. Crediamo che la persona vada messa al centro. E questo progetto innovativo aiuta le persone con disabilità favorendo per loro una vita il più possibile indipendente, con i giusti supporti".

I ragazzi hanno scelto coperte, piatti, posate così da essere partecipi nella realizzazione degli appartamenti, per dare loro maggiore responsabilità. E sabato sarà festa, anticipata dal convegno "Un Dopo di Noi consapevole" alla sala congressi di via Benedetto Costa a Sarnano. Si parlerà di "palestra di vita indipendente" e "cohousing". Dopo l’introduzione di Antognozzi e i saluti istituzionali, interverranno il vicepresidente dell’Anffas Sibillini Alessio Altieri, il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il coordinatore dell’Ats 16 Valerio Valeriani, Antonio Franceschi del comitato tecnico Anffas nazionale e comitato tecnico scientifico Anffas Marche, il presidente della Fondazione nazionale Anffas Emilio Rota, il presidente Dopo di Noi Anffas Sibillini Giuseppe Monaldi e il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale. A moderare, Tarcisio Antognozzi. Poi ci si sposterà alla Casa nel Cuore, a San Ginesio, per il taglio del nastro e la visita. Le persone con disabilità dell’associazione sono 32 e 21 partecipano alle attività laboratoriali e di lavoro protetto.

Lucia Gentili