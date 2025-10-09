L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo BolognaDivieto Euro 5Maestra 24 anniMigliori aziende Asili nidoSan Locca day
Acquista il giornale
CronacaAlla Casa nel Cuore tutto è pronto: ecco il ’Dopo di noi’
9 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Alla Casa nel Cuore tutto è pronto: ecco il ’Dopo di noi’

Alla Casa nel Cuore tutto è pronto: ecco il ’Dopo di noi’

Il "Dopo di Noi" diventa realtà nella Casa nel Cuore dell’Anffas Sibillini (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità...

Alcuni ragazzi dell’Anffas Sibillini nei nuovi appartamenti a Pian di Pieca

Alcuni ragazzi dell’Anffas Sibillini nei nuovi appartamenti a Pian di Pieca

Per approfondire:

Il "Dopo di Noi" diventa realtà nella Casa nel Cuore dell’Anffas Sibillini (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali), a Pian di Pieca di San Ginesio. Sabato mattina saranno inaugurati due appartamenti al primo piano, per un totale di 240 metri quadrati e sette camere, di cui una polifunzionale; potranno ospitare fino a una decina di persone. Sono stati realizzati grazie al bando Pnrr Next Appennino e alla Fondazione Carima, che ha cofinanziato il progetto. Partiranno quindi le prime "esperienze di autonomia", inizialmente nella pausa pranzo: i ragazzi e le ragazze dell’Anffas faranno la spesa, si cucineranno e riordineranno la stanza. Poi si procederà con il dormirci nei weekend fino a raggiungere le settimane intere. "Cominciamo Durante Noi per il Dopo di Noi – spiega la presidente Cinzia Antognozzi, mamma di Paola (presente da tempo nel centro) -, cioè iniziamo a prepararci per distaccarci piano piano dai nostri figli. Crediamo che la persona vada messa al centro. E questo progetto innovativo aiuta le persone con disabilità favorendo per loro una vita il più possibile indipendente, con i giusti supporti".

I ragazzi hanno scelto coperte, piatti, posate così da essere partecipi nella realizzazione degli appartamenti, per dare loro maggiore responsabilità. E sabato sarà festa, anticipata dal convegno "Un Dopo di Noi consapevole" alla sala congressi di via Benedetto Costa a Sarnano. Si parlerà di "palestra di vita indipendente" e "cohousing". Dopo l’introduzione di Antognozzi e i saluti istituzionali, interverranno il vicepresidente dell’Anffas Sibillini Alessio Altieri, il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il coordinatore dell’Ats 16 Valerio Valeriani, Antonio Franceschi del comitato tecnico Anffas nazionale e comitato tecnico scientifico Anffas Marche, il presidente della Fondazione nazionale Anffas Emilio Rota, il presidente Dopo di Noi Anffas Sibillini Giuseppe Monaldi e il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale. A moderare, Tarcisio Antognozzi. Poi ci si sposterà alla Casa nel Cuore, a San Ginesio, per il taglio del nastro e la visita. Le persone con disabilità dell’associazione sono 32 e 21 partecipano alle attività laboratoriali e di lavoro protetto.

Lucia Gentili

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata