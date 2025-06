Alla Filarmonica c’è "Ubaldo deve morire"

Oggi alle 21 al teatro della Filarmonica va in scena "Ubaldo deve morire". L’opera è una black comedy scritta dal Laboratorio Macerata Teatro, per la regia di Paolo Nanni e Luis Marreiros. A portarla sono il Calabresi tema riuniti e il Labs Macerata. La rappresentazione indaga teatro e natura umana: nella provincia italiana del 1925 la squattrinata Compagnia della Virtude, dedita al teatro di strada e all’arte virtuosa, riceve la visita di Lilly, ex componente della compagnia, divenuta attrice famosa e ricca. Lilly è decisa a vendicarsi del primo attore Ubaldo offrendo una ricompensa che farà vacillare la lealtà dei compari. "Ubaldo deve morire" è una satira feroce sulla vulnerabile identità dell’essere umano. Il ruolo di Ubaldo è dell’attore Juan Pablo D’Ambrosio.