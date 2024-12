Alla fototeca l’incontro sulla fotografia

"L’evoluzione della macchina fotografica: un viaggio nel tempo" è il titolo dell’incontro in programma domani alle 21.15, alla fototeca comunale Paolo Domenella di vicolo Sforza. A condurre la serata Valentino Paoletti, nel racconto della straordinaria evoluzione della macchina fotografica: una vera e propria saga di innovazione, creatività e progresso tecnologico. Dalle sue umili origini, quando le prime macchine erano costruite in legno, alla rivoluzione delle pellicole fotografiche, fino ad arrivare ai giorni nostri con le sofisticate tecnologie digitali, ogni passo è stato segnato da un continuo perfezionamento, un’incessante ricerca di nuove possibilità per immortalare il mondo che ci circonda. Un cammino che ha visto una trasformazione incredibile, con strumenti sempre più potenti, precisi e accessibili, che offrono ai fotografi contemporanei l’opportunità di realizzare opere straordinarie. Tema saranno proprio le fasi di questa evoluzione, che ha portato un salto tecnologico che ha reso la fotografia a essere considerata non solo un’arte a tutti gli effetti, ma anche una forma di espressione sempre più perfetta e sorprendente. L’evento è organizzato da "Percorsi visivi aps", l’ingresso è libero.