"Alla giunta il Kursaal non interessa"

"Il completamento del Kursaal non è nelle corde dell’Amministrazione. Sembra sfumato l’interesse di ridare alla città una struttura importantissima per le potenzialità culturali". Così l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, oggi capogruppo di minoranza con ’Centrodestra Unito’, torna sull’argomento dell’ex cinema assestando l’ennesima frecciatina all’Amministrazione comunale. "E’ prevista solo una progettazione – prosegue la Ubaldi -. Eppure per il completamento del Kursaal potrebbe esserci la possibilità di accedere a un bando Pnrr per interventi culturali anche sugli immobili. Noi avremmo da subito completato l’intervento utilizzando le tante risorse lasciate come avanzo di amministrazione, ma la giunta Michelini ha preferito evidenziare, nel modo più plateale possibile, quanto ancora da fare". Tant’è che la Ubaldi sottolinea i lavori svolti nell’immobile quando lei era vicesindaco: "Ricordo che gli interventi effettuati erano indispensabili – aggiunge -. Il tetto, il controsoffitto che ospitava anche l’illuminazione ed era sorretto da fili d’acciaio ormai deteriorati, impianto elettrico, termico e di ventilazione, parte dell’impianto idraulico, i camerini da collegare con il palcoscenico, che è stato anche ampliato. Il tetto e il controsoffitto minacciavano crolli. Quanto fatto è stato possibile con i soldi che erano a disposizione, e in due stralci per l’impossibilità di attivare tutte le risorse necessarie contemporaneamente". Perciò, secondo la Ubaldi, "il Kursaal deve tornare a vivere e quello che ancora manca, deve essere fatto senza indugio. Come si deve provvedere al completamento del parco del Castello Svevo del quale è stato realizzato il primo stralcio. Quale occasione migliore di fondi irripetibili oggi disponibili senza gravare sulle finanze locali? Necessario agire e convogliare le risorse umane in tali direzioni. Si ha però la sensazione che gli sforzi dei nostri amministratori siano diretti verso altri obiettivi".