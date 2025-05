Alla guida dopo aver bevuto, denunciati due automobilisti

Al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, due uomini sono finiti nei guai a Macerata e Camerino. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un 42enne di Corridonia per guida sotto l’effetto di alcol. L’uomo, fermato in centro nel capoluogo, è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso pari a 1,15 g/l, ben oltre i limiti consentiti. L’uomo è stato denunciato, la patente è stata ritirata, per la conseguente sospensione e il veicolo, come da prassi, è stato affidato ad una persona idonea. I carabinieri della Compagnia di Camerino, invece, hanno denunciato un 35enne fabrianese, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato nel centro cittadino mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto al test dell’etilometro in dotazione dell’equipaggio: è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 0,8. Per lui è scattata la denuncia.