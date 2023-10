Alla guida in sicurezza: lezioni della polizia

Un pullman azzurro della Polizia di Stato per informare i giovanissimi e la cittadinanza sulle condotte di guida pericolose. Domani, al varco sul mare, sbarca l’iniziativa che sta facendo il giro delle città italiane e che a Civitanova è stato voluto dall’assessore ai servizi educativi e formativi Barbara Capponi, partecipe alla conferenza di ieri a palazzo Sforza al fianco del sindaco Fabrizio Ciarapica, del Comandante della Polizia stradale di Macerata Alberto Luigi Valentini e dell’Ispettore Stefano Ronconi. Dalle 8.30 alle 13.30, il turno degli studenti delle classi IV degli Istituti Superiori, mentre dalle 14.30 alle 18.30 l’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza senza bisogno di prenotarsi. "L’idea di portare questo pullman a Civitanova – le parole della Capponi – nasce lo scorso anno, quando insieme agli studenti abbiamo partecipato alla Fiera del Libro a Roma. Qui ho provato alcuni percorsi interattivi allestiti nello stand della Polizia. Mossi dalla curiosità ci siamo subito messi in moto per portare questo presidio innovativo anche nella nostra città, con una ricaduta concreta per la prevenzione e la sicurezza stradale dei nostri ragazzi". In concreto, i ragazzi potranno salire a bordo del mezzo e, con l’ausilio di alcuni operatori della Polstrada, avere contezza delle pratiche pericolose anche attraverso l’utilizzo di un simulatore di guida virtuale alterata per effetto di alcool e stupefacenti.

"Le forze di Polizia sono sempre disponibili – ha affermato il primo cittadino – , ricordo l’incontro dello scorso anno sulla sicurezza stradale, al liceo Da Vinci, in occasione del 75esimo anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia stradale". "Ci saranno percorsi ben delineati – ha chiarito il Commissario Valentini –, in grado di ospitare dai quaranta ai cinquanta ragazzi in un’ora. I giovani vivranno situazioni in cui percepire tutta la pericolosità di determinati atteggiamenti negativi".

I pullman in giro per l’Italia sono due, uno proveniente da Roma e l’altro da Brescia. "Sarà impiegato un simulatore di ultima generazione – ha specificato l’ispettore Ronconi –, che riproporrà una realtà virtuale molto reale. Ci saranno tappeti interattivi dove verranno simulati il sonno e lo stato di ebbrezza, ma anche video su incidenti e comportamenti pericolosi alla guida".