Alla guida ubriachi, denunce e un arresto

di Lucia Gentili

Diverse denunce e un ordine di carcerazione per guida in stato di ebbrezza. Un amaro bilancio, quello della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, in seguito a numerosi controlli alla circolazione stradale, che saranno implementati in questi giorni di festa. I militari della stazione di Tolentino hanno eseguito ieri l’ordine di carcerazione nei confronti di un 37enne residente in zona; hanno dato esecuzione all’ordine della Procura di Macerata per l’espiazione della pena detentiva residua di sette mesi, oltre ad ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso anni addietro, per i quali l’uomo è stato condannato in via definitiva.

Ammesso alla pena alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali nel marzo 2022, l’uomo aveva violato le disposizioni imposte dalla magistratura, in particolare allontanandosi per un periodo senza autorizzazione dal territorio nazionale. Il magistrato di sorveglianza ha pertanto revocato il beneficio della misura alternativa alla detenzione. Il 37enne, ora al carcere di Fermo, era già stato condannato due volte per un reato analogo e ha precedenti di polizia. I militari dell’aliquota radiomobile, invece, hanno denunciato un ventenne residente in provincia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questi era rimasto coinvolto in un incidente stradale all’Abbadia di Fiastra mentre era alla guida di uno scooter (con lievi lesioni per lui e per il passeggero). A seguito degli accertamenti sanitari richiesti dalle forze dell’ordine all’ospedale di Macerata, è emerso che il ragazzo si era messo alla guida sotto l’effetto di cannabinoidi.

Infine i carabinieri di San Ginesio, insieme agli agenti della polizia locale di Tolentino, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il 17 marzo scorso si era introdotto nell’androne di un teatro locale infastidendo alcuni cittadini sia all’interno che all’esterno della struttura, lungo le vie del centro. All’arrivo della polizia locale e dei carabinieri si era rivolto ad agenti e militari intervenuti con frasi molto offensive alla presenza di parecchie persone. Già sanzionato per ubriachezza molesta, dovrà rispondere anche del reato penale. Si tratta di un 53enne originario dell’entroterra maceratese. I servizi saranno intensificati lungo le strade del territorio provinciale sotto Pasqua e Pasquetta.