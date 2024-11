Alla Ica la riscossione tributi. L’appalto vale tre milioni

La riscossione delle imposte e delle tasse comunali, comprese le somme derivanti dagli incassi coattivi delle entrate, per un altro triennio sarà gestita ancora dalla Ica Spa di Roma. L’appalto è stato assegnato in questi giorni, avrà la durata di tre anni ed è rinnovabile per ulteriori tre, ha un valore complessivo stimato in circa tre milioni di euro (compresa l’Iva, si arriva a tre milioni e 626.774 euro) così determinato: ricavi ordinari del canone unico patrimoniale due milioni 568mila euro, ricavi derivanti dai servizi di riscossione coattiva 103.439 euro, ricavi ordinari generati dall’imposta di soggiorno 198.900 euro, rimborsi postali e notifiche 124.201 euro.

Il Comune di Civitanova da una quindicina di anni ha affidato ai privati il servizio, e il rinnovo dell’incarico se lo è aggiudicato ancora la ditta capitolina, l’unica che ha partecipato alla gara gestita dalla stazione appaltante della Provincia di Macerata. L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che è stata assegnata con questi termini: aggio del 16.90 per cento (base d’asta 17 per cento) per l’accertamento e per la riscossione ordinaria dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, della tassa sui rifiuti giornaliera, del canone di mercato e dei diritti di segreteria per gli impianti pubblicitari, dell’imposta di pubblicità e dell’imposta di soggiorno; aggio dell’8.50 per cento (base d’asta 9 per cento) per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. L’aggio verrà corrisposto alla Ica dal Comune, sulla base delle somme concretamente introitate in seguito alle prestazioni rese dall’appaltatore e, quindi, l’importo reale dei ricavi dipenderà dalle entrate che saranno effettivamente incassate dall’ente pubblico in funzione dell’aggio determinato in sede di gara. C’è, per contratto, un minimo garantito di un milione 510mila euro per il servizio di accertamento e riscossione ordinaria dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa sull’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

Lorena Cellini