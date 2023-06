Alla ricerca dei volontari: l’appello di Astuta Ability Academy

"Volontari cercasi" per finalità educative e formative delle persone affette da autismo. Obiettivo: aiutarle ad "acquisire competenze" per affrontare in maniera indipendente il sempre più difficile mondo lavorativo. È l’appello lanciato da "Astuta Ability Academy", Associazione di promozione sociale (Aps), attiva dal 2021 nel campo dell’inserimento lavorativo, con un proprio centro in via Indipendenza. "La missione dell’associazione è quella di proporre attività mirate – afferma Gioia De Angelis, coordinatrice di Astuta –, per promuovere l’autonomia dei ragazzi, accompagnandoli lungo un percorso che consenta loro di sviluppare le proprie capacità, diventando adulti, autonomi e indipendenti. De Angelis prosegue: "Con il supporto di volontari dedicati, fruirebbero sicuramente di un ambiente inclusivo e accogliente. Siamo convinti che ognuno di loro abbia potenzialità da offrire e sviluppare. Astuta è consapevole che dal 2021 le istituzioni no profit – prosegue De Angelis – hanno registrato un significativo calo dei volontari. Secondo l’Istat tre anni fa i volontari attivi nel 72% delle istituzioni erano 4,7 milioni: il 15 % in meno rispetto al 2015 (5,5 milioni). L’associazione, pertanto, invita a unirsi al progetto di Astuta. Info al 339.6225234.

Ennio Ercoli