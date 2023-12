Alla ricerca della "Crocefissione" di Durante Nobili

Che fine ha fatto la "Crocefissione" di Durante Nobili – pittore del Cinquecento, amico e collaboratore di Lorenzo Lotto – nato a Caldarola nel 1518 e scomparso dopo il 1578? La domanda sorge spontanea alla luce di quanto pubblicato nel settembre 1981 da Silvio Zavatti nella "Guida di Civitanova Marche". Il fondatore e primo direttore della biblioteca comunale – che oggi porta il suo nome – narrando la storia della chiesa di San Paolo a Civitanova Alta (costruita tra il 1740 e il 1753) riferisce anche delle opere d’arte presenti al suo interno, soffermandosi in primis sulla tela del 1561 di Pietro Andrea Briotti (pittore recanatese XVI-XVII) rappresentante la "Natività di Maria". Quindi a pagina 22 aggiungeva, in maniera lapidaria e chiara: "Un altro quadro importante è la "Crocifissione" di Durante Nobili , da Caldarola". La segnalazione di Zavatti – che era sommamente scrupoloso – ci induce a pensare che dell’opera era certo. Nella prima edizione della guida, scritta con Pompeo Morlacco (1971), invece non si era menzione né all’opera né a Durante Nobili. È molto probabile che la tela provenga dalla chiesa di San Francesco, che dopo l’Unità d’Italia è stata messa in ginocchio, fino a farne deposito per le "apette" dell’immondizia. Molti arredi sacri e opere vennero accolte nella Collegiata di San Paolo. L’organo Nacchini è ancora da restaurare. Ricostruire l’itinerario del l’opera suddetta è molto importante, perché la figura di Durante Nobili nel frattempo è stata molto studiata e enfatizzata, in virtù di quel legame con Lotto, che nessun altro artista del tempo nelle Marche potè vantare. La famosa tela dell’Assunta realizzata da Lotto per Mogliano nel 1547 è " stata messa in opera – come ricorda Stefano Papetti – proprio da Durante Nobili in assenza del pittore che probabilmente si trovava a Venezia". La storica dell’arte Caterina Paparello in un saggio dedicato a Durante segnala che l’artista vivendo a Montolmo (oggi Corridonia) dal 1546 al 1578 è stato particolarmente attivo nella Diocesi di Fermo.

Ennio Ercoli