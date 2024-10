Alla, ritorno con gol. Chiesanuova frenato

1

MONTEFANO

: Fatone, Tempestilli (44’st Morettini), Ciottilli, Sopranzetti (24’st Tanoni), Canavessio, Monaco, Pasqui (31’st Persiani), Carnevali (24’st Russo), Sbarbati, Mongiello, Perini (19’st Bambozzi). All. Mobili.

MONTEFANO: David, Calamita (44’st Cingolani), Martedì, Orlietti, Di Lallo, Alla, Nardacchione (44’st Topa), Gabrielli, Papa (25’ Rombini), Scocco (33’st Castignani), Bonacci. All. Amadio.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 13’ Pasqui, 18’st Alla.

Note: ammoniti Sopranzetti, Pasqui, Mongiello, Bambozzi, Scocco, Di Lallo, Nardacchione, Alla, David; corner 4-5; recupero 2’ e 5’.

Il ritorno di Alla non poteva essere più decisivo per il Montefano. La rete del Pizarro viola annulla il vantaggio di Pasqui e sancisce l’1-1 del "Sandro Ultimi". Un verdetto giusto, perché il Chiesanuova ha creato qualcosa in più ma nella ripresa gli ospiti sono cresciuti parecchio. Un secondo pari di fila che scoccia al gruppo di Mobili (ancora squalificato, in panca Tacconi) in quanto subito in rimonta come una settimana fa, mentre dà fiducia agli ospiti dopo 2 ko e con mister Amadio al debutto.

Cronaca. Al 13’ punizione dalla destra, Pasqui spizza di testa ad incrociare come un vero ariete ed è 1-0. Il Montefano non accusa troppo il colpo, forse la scossa tecnica ha aiutato e i viola ci provano 2 volte in 10’, attento Fatone. A metà tempo esce per infortunio Papa. Bella e apertissima la ripresa. All’8’ ancora Pasqui svetta di testa ma stavolta manda alto. Preso per mano da Alla, il Montefano prende campo, al 16’ destro di Bonacci e palla out. Al 18’ Alla spara forte su punizione e sorprende un Fatone non esente da colpe. Il Chiesanuova non ci sta. Sempre pericoloso sulle palle da fermo, 2’ dopo su punizione di Mongiello crea una doppia chance sotto misura ma i viola si salvano. Dopo altre reciproche occasioni, al 45’ proteste ospiti per un mani di Fatone fuori area.

Andrea Scoppa