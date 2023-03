"Alla rotatoria del Trialone ci sono tanti incidenti"

Con una lettera indirizzata al sindaco e al tecnico comunale Maurizio De Florio, un residente di San Marone, Tarcisio Tordini, segnala i pericoli stradali relativi alla rotatoria del Trialone, snodo viario tra i più trafficati in città. Nello specifico, il riferimento è all’incrocio tra le vie De Amicis e D’Annunzio: effettivamente una situazione critica piuttosto evidente, che va avanti da diversi anni e che spesso si palesa in sinistri non privi di conseguenze. Il motivo? Chi da via De Amicis ha intenzione di immettersi nella rotonda e si sporge per vedere, invade letteralmente la carreggiata, urtando i conducenti diretti in via D’Annunzio. "In questa rotatoria, da anni si verificano incidenti piccoli e grandi – scrive infatti Tordini –. Tutti i giorni ci sono casi, per fortuna non gravi, ma non privi della dovuta attenzione. Io e la mia famiglia abitiamo in via D’Annunzio: attraversando dal centro questa rotonda, siamo costretti a rallentare per evitare che chi viene da nord provi ad immettersi pensando che l’altro vada verso via Dante Alighieri, dato che la traiettoria si presta ad errate intuizioni". Il residente di San Marone, rendendosi "disponibile ad una verifica sul posto", pensa anche ad una soluzione: "Basterebbe – conclude – accorciare l’isoletta da nord, rendendo questa rotonda normale".

Francesco Rossetti