Alla Santa Sede in mostra le opere di Magdalo Mussio

Domani al Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, verrà inaugurata la mostra "Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella poesia Visiva" a cura di Raffaella Perna, in collaborazione con Frittelli Arte Contemporanea. Saranno esposte oltre 260 opere - dedicate ai temi della pace, dell’ambiente e dell’inclusione - realizzate da 87 artisti internazionali. Fra queste spiccano quattro quadri, risalenti agli anni ‘60/’70, di Magdalo Mussio (Volterra, 1925 - Civitanova, 2006) architetto, scenografo, grafico di respiro internazionale nonché docente negli anni ’70 all’Accademia di Belle Arti di Macerata. L’esposizione propone uno sguardo trasversale sulla ricerca di esponenti legati alle diverse sperimentazioni verbo visuali. La moglie di Mussio, Emma Bellavita, e una delle due figlie, Carlotta, commentano: "Siamo veramente felici di partecipare a un evento così prestigioso, in particolare in un momento storico così pieno di contraddizioni. Credo che il ruolo dell’arte sia fondamentale, come ha detto Il cardinale Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero e soprattutto in queste sue parole: ‘dobbiamo domandarci in che modo il patrimonio culturale delle religioni possa essere un trasmettitore più attivo di speranza nelle nuove generazioni e come l’arte contemporanea possa veicolare la speranza’".