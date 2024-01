Alla scoperta dei luoghi insoliti. Si parte dal duomo

Tornano domenica con un’eccezionale visita al duomo gli appuntamenti di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note di Recanati. Protagonista della passeggiata, in compagnia delle guide Stefania Caporalini e Chiarenza Gentili Mattioli, sarà l’imponente Cattedrale di San Flaviano, Duomo di Recanati che ha alle spalle una lunga storia di costruzione e di rifacimenti a partire dal XII secolo. Il complesso, oltre ad essere il principale luogo liturgico cittadino, è un preziosissimo scrigno di arte e storia, custodendo tra i tanti beni niente meno che le spoglie di un Pontefice, Papa Gregorio XII, e l’unico affresco marchigiano del Maestro rinascimentale Lorenzo Lotto, il San Vincenzo Ferrer. Spicca inoltre agli occhi del fedele e del visitatore il ricco soffitto ligneo a cassettoni, al centro del quale troneggia San Flaviano a tutto rilievo. La cattedrale è stata anche il luogo dove ha iniziato la sua attività canora Beniamino Gigli, entrato a soli sette anni a far parte della Schola Cantorum; qui il piccolo Beniamino accompagnava il padre a suonare le campane della Cattedrale e già intonava le prime canzonette, arie sacre di Chiesa e ritornelli tanto da essere soprannominato l’usignolo del campanile. Il ritrovo è fissato alle 15.30 all’ingresso del Duomo in via Gregorio XII. Costo di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione consigliata 071.7570410 - recanati@sistemamuseo.it