Alla scoperta della musica: sul palco le band locali

di Mauro Grespini

Musica, immagini e video, tanti ricordi e... solidarietà. Sono gli "ingredienti" dello spettacolo "Note 7mpedane" che va in scena stasera (ore 21.15) al Feronia di San Severino per iniziativa del professor Maurizio Moscatelli, musicista e grande culture della musica. Si tratta della prima tappa di un viaggio che va alla riscoperta di ciò che la passione per la musica ha fatto fiorire nell’ultimo secolo a San Severino, a cominciare dalle band più note – e per certi versi ancora attive – fino alla straordinaria esperienza di Radio 7, passando per i cori, la banda cittadina, i mitici veglioni e il ricordo di "Maestri" che oggi non sono più con noi. Dal palco del Feronia si potrà riascoltare dal vivo la musica di gruppi che hanno segnato la storia settempedana delle band come "I Nobili", "La Bussola", "I Cavalieri del liscio", gli "Aedi" e la "Prode Società Merende". Fra loro sono stati sicuramente "I Nobili", i "pionieri" di maggior successo quando, dalla metà degli anni Sessanta fino agli anni Settanta inoltrati, esplose un po’ in tutta la provincia il fenomeno musicale che aderiva alla coeva beat generation. Era il periodo dei Beatles e dei Rolling Stones, ma anche di formazioni italiane molto in voga come i Dik Dik o l’Equipe 84.

Così rivedremo a teatro quei "Nobili" di un tempo: Fabio Lorenzini (chitarra), Gianni Pecchia (voce e chitarra), Giuseppe Forconi (batteria), Alberto Castelli (basso) e Martino Prosperi (tastiere). Poi, quando si esibiranno "I Cavalieri del liscio", il pubblico potrà applaudire anche due coppie di ballerini della scuola Academy di San Severino, diretta dall’insegnante Federica Agostinelli. Sono i campioni regionali e nazionali di danze standard Ricky Cardorani e Anita Padovan, Mikolaj Ruffini e Sofia Madonna, i quali balleranno al ritmo di valzer, mazurka e polka. La serata avrà l’ingresso a offerta e l’incasso sarà interamente devoluto alla Casa di riposo "Lazzarelli" (infoline alla Pro loco: telefono 0733.638414). L’evento è organizzato in collaborazione con Comune, Pro Loco, Accademia Feronia, Corpo filarmonico "Francesco Adriani" e Associazione "Virgilio Puccitelli".