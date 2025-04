Alla scoperta della redazione del Carlino. Gli alunni diventano cronisti per un giorno

È stata una mattinata particolare quella vissuta ieri dagli alunni della classe 5ªB della scuola primaria "IV Novembre" di Macerata. I ragazzi – accompagnati dalle maestre Arianna, Monica ed Emanuela – hanno infatti lasciato per un giorno le loro lezioni in classe per visitare la redazione del Carlino, in via Garibaldi.

I ragazzi hanno così potuto sperimentare in presa diretta come nasce un quotidiano, dalla ricerca delle notizie alla stesura degli articoli, fino alla titolazione e alla composizione delle pagine. Tante le domande sui segreti della professione e sulla vita del giornalista.

I bambini hanno poi potuto vestire per un giorno i panni dei cronisti, creando in prima persona una vera e propria pagina del Carlino.