Alla scoperta della scenografia Esperienze nel segno di Ferretti

Dopo la tappa inaugurale di Ancona, prosegue a Macerata il festival europeo della scenografia "Prima Scena", con la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti. Il festival rappresenta un’occasione unica per poter conoscere il mondo della scenografia al centro della rassegna. In occasione dell’appuntamento maceratese, sarà protagonista la scenografa Margherita Palli, direttrice del Triennio di Scenografia e Set Design Advisor Leader al Naba di Milano. Domani, alle 16, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, la Palli racconterà la sua recente esperienza al teatro Regio di Parma sulla messa in scena dell’opera "Ascesa e caduta della città di Mahagonny". con la regia di Hanning Brockhaus e i costumi di Giancarlo Colis. Infine darà un tema agli studenti presenti che sarà sviluppato nel laboratorio del giorno successivoIl 10, alle 09.30, nella Sala Cesanelli dello Sferisterio, la regista condurrà un laboratorio che vedrà coinvolti gli studenti di scenografia dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata e di Urbino. Alle 17, nella Sala Cesanellisarà inaugurata la mostra "Ascesa e caduta della città di Mahagonny", con i bozzetti scenografici di Margherita Palli e dei costumi realizzati da Giancarlo Colis con la regia di Henning Brockhaus. Sabato, alle 17, nella sala Cesanelli, ci sarà l’opportunità di vedere la mostra grazie a una visita guidata a cui seguirà il concerto "Oh Moon of Alabama" un recital brechtiano eseguito al pianoforte da Paolo Ceccarini accompagnato dalla soprano Afra Morganti. Durante queste tre giornate verranno fatte le riprese con ulteriori interviste ai protagonisti ambientate in alcuni scorci significativi della città. Il materiale confluirà in unl docufilm con la regia di Lorenzo Cicconi Massi. In ogni location Enrico Maria Lattanzi, uno dei maggiori platinotipisti italiani, realizzerà un fotoritratto in platinotipia dei protagonisti del festival.