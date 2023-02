"Alla scoperta della Sibilla", viaggio con Santilli e Giaconi

Venerdì, dalle 15 da Primavisione in via Martiri della Libertà, il team creativo "Eventi improvvisi", gruppo di tre ragazzi impegnati nel creare occasioni di convivialità e socialità, terrà una conferenza tutta marchigiana: "Alla scoperta della Sibilla". A questa iniziativa prenderà parte la scrittrice Elena Santilli (nella foto), da sempre appassionata della cultura classica e autrice di varie monografie tra cui "Aquae Cutiliae" (2016), "L’atlante dei Segni" (2020), "Dal mito alla storia Sibillina" (2020). Interverranno anche Simone Giaconi di Giaconi Editore, casa editrice indipendente di Recanati, e la pedagogista Simona Mastrangelo. Dalle 15 alle 16.30, è previsto il laboratorio narrativo più attività artistica in collaborazione con Giaconi e Mastrangelo, mentre dalle 17, si terrà la conferenza "Alla scoperta della Sibilla" con Santilli. Dalle 19 verrà servito un aperitivo con prodotti locali a km 0 dal titolo "Chiacchiere con l’autore".