Alla scoperta della via Lauretana in occasione dell’otto marzo

Pomeriggio indimenticabile dedicato alla via Lauretana nell’antico tratto recanatese del rione Castelnuovo. Si è trattato di una passeggiata organizzata dal Comitato Quartiere Castelnuovo in collaborazione con l’Associazione Orme Lauretane, in occasione della giornata internazionale della donna. L’evento, patrocinato dal Comune ha come partner "Recanati Musei" e ha offerto l’opportunità di riscoprire l’antica via Lauretana, il cammino di peregrinazione dedicato alla Vergine Maria, nel suggestivo tratto recanatese di Castelnuovo, dato che Porta Cannella era una delle tappe storiche di questo percorso. Durante la passeggiata sono state narrate le storie legate alle donne pellegrine e alle figure femminili che hanno caratterizzato la storia locale. Il tour è stato condotto da Chiara Serenelli e Valentina Nardi dell’Associazione Orme lauretane con letture a cura di Paolo Magagnini. Tra gli ospiti Paolo Piacentini, uno dei massimi esperti di cammini in Italia, e lo scrittore Adrian Bravi, che è intervenuto su Adelaide Gigli, l’artista ceramista originaria del quartiere di Castelnuovo. Dopo il saluto del consigliere Michele Brizi da parte dell’amministrazione comunale, il gruppo ha visitato la chiesa di Sant’Anna.