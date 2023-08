Alla scoperta della vita di Beltrami

Non solo melodramma con gli Amici dello Sferisterio di Macerata. L’associazione, infatti, ha organizzato un programma di attività "fuori le mura" dell’arena dedicati a Giacomo Beltrami, a cui è dedicata una mostra nella biblioteca Mozzi Borgetti. Beltrami, uno dei Cento consorti, ebbe una vita avventurosa di viaggiatore, esploratore e scrittore del XIX secolo, arrivando a scoprire le sorgenti del Mississippi nell’agosto del 1823. Domenica alle 9.30 è in programma una visita a Villa La Quiete, conosciuta come Villa Spada, grazie al Comune di Treia che aprirà i cancelli della villa. I partecipanti conosceranno la storia della famiglia e come la vita di Giulia de’ Medici Spada sia stata legata a quella di Beltrami. A seguire, per esploratori dai 6 agli 11 anni, martedì alle 17 un’avventura al Museo della carrozza di palazzo Buonacccorsi: con l’Uomo dell’Ombrello Rosso i bambini viaggeranno nel tempo in compagnia di Beltrami. Infine, domenica 13 un’escursione sulle orme di Beltrami, tra Muccia e Serravalle in collaborazione con La Rete dell’Appennino e il patrocinio dei Comuni di Muccia e Serravalle. La prenotazione è obbligatoria, al numero 335 6934922, o via mail [email protected]. Maggiori informazioni sul sito amicidellosferisterio.it.