Alla scoperta dell’arte vetraria

"Danza&Artigianato" è il titolo della tappa settempedana del progetto itinerante "Arte&Artigianato". La conclusione domenica, dalle 18, al teatro Feronia con un evento che vedrà protagonista l’arte vetraria veneziana: "Murano a San Severino: lavorazione a lume del vetro" a cura di due grandi artisti come Roberta Merlo e Mauro Puccitelli (foto) della Creazioni Pireta. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla creazione di delicati soprammobili in vetro di Murano. Coreografi dell’evento saranno Ilenja Rossi, Daniela Maccari, Milena Zullo, Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati. Ricco anche il cast artistico con Fiorella Alviti, Martina Bartoloni, Maria Brigidi, Filippo Brugnola, Serena Calandri, Noemi Capozzi, Francesca Capraro, Elena Coppari, Caterina Giuliani, Francesca Marchetti, Laura Marinsalta, Raffaella Mencarelli, Flavia Quartucci e Arianna Tomassini. In scena con le immagini e i manufatti degli artigiani Giovanna Baldelli, Alessia Barbadoro, Patrizia Bartoloni, Monica Bassanelli, Alberto Bianconi, Giacomo Bordoni, Elena Cerolini, Carlo Corti, Beatrice Gauzzi, Fiorenza Ghezzi, Daniele Giosuè, Stefania Giuliani, Lorena Iacomucci, Ambra Lorito, Olivia Monteforte, Arianna Pangrazi, Maura Pasquini, Sonia Pazzaglia, Cristina Polidori, Chiara Scoccia, Gabriella Tassotti, Paola Tomassini, Linda Zepponi con Silvia Pensalfini e gli allievi dell’Itet "Bramante-Genga".