Alla scoperta dell’Ateneo. E’ l’ora di ’Unicam Svelata’

Mercoledì prossimo appuntamento con "Unicam Svelata", l’iniziativa nell’ambito di "Università svelate", Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Si tratta di un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro. La proposta di "Unicam Svelata" è un calendario di appuntamenti che si svolgeranno in diversi luoghi dell’Ateneo sia al mattino che nel pomeriggio, con seminari, incontri, conferenze, attività, aperitivi scientifici, insieme a docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo. Il primo appuntamento è alle 11, nella Sala Convegni del Campus universitario con "La donna della bomba atomica", con Gabriella Greison; alle 12:30, Open Green del Rettorato, un aperitivo scientifico con il professore Gianni Sagratini e la professoressa Giulia Bonacucina della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute; alle 15, all’Orto Botanico con "Gino Marotta: conosciamolo nei suoi luoghi"; alle 16:30 alla Sala Convegni del Campus universitario "La fisica nucleare e i cambiamenti climatici", un seminario con Gabriella Greison, e infine alle 18, all’Agorà del ChIP, "AperiChIP: ... le nuove leve", un dialogo con le giovani ricercatrici Laura Alessandroni, Martina Fattobene, Noemi Pagliaricci, Genny Pastore, Asia Patriarchi, Eleonora Spinozzi.