Alla scoperta delle calzature. Tappa a Macerata degli influencer

L’obiettivo è conquistare nuovi mercati internazionali anche attraverso gli influencer provenienti da varie parti del mondo. E il viaggio si è concluso in provincia di Macerata, fino alla serata organizzata in piazza al Centrale. Miyabi Kawai influencer di Berlino dice: "Vedere da vicino come vengono realizzate le calzature è stato molto interessante. Abbiamo apprezzato la maestria e la professionalità dei vostri artigiani capaci di realizzare delle splendide calzature". Dello stesso avviso anche Hanneli Mustaparta proveniente dalla Norvegia: "Sono rimasta colpita dalla bravura di coloro che realizzano le calzature in questo territorio. Non conoscevo le Marche, mi sono piaciute molto e ho intenzione di tornare per le vacanze". Un programma di eventi per sostenere in ambito internazionale l’eccellenza calzaturiera locale. Dopo l’evento tenutosi a luglio in Belgio continuano gli appuntamenti organizzati da Assocalzaturifici e Regione dedicati alla promozione del comparto calzaturiero. Gli influencer che hanno partecipato all’iniziativa sono stati: Martin Hansson; Susanne Histrup; Nina Campioni dalla Svezia, la norvegese Hanneli Mustaparta e i tedeschi Sebastiano Schweitzer; Miyabi Kawai; Ji Kim; Paulina Mary e Flavia Loretta. "Gli influencer – hanno sottolineato Valentino Fenni e Giuseppe Camerlengo, vice presidenti di Assocalzaturifici – hanno avuto la possibilità di conoscere le Marche a 360 gradi, mettendo in luce non solo l’eccellenza calzaturiera ma anche le ricchezze enogastronomiche e culturali del territorio".

Vittorio Bellagamba