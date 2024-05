Alla scoperta delle erbe spontanee. Si parte con la passeggiata in paese

Da oggi a giovedì Pievebovigliana (Valfornace) accoglie le "Giornate delle piccole cose impossibili", per riconoscere erbe spontanee e alberi con Maria Sonia Baldoni, la "Sibilla delle erbe". Si comincia oggi appunto alle 14.30, alla sala polifunzionale Ciccotti del Comune, con l’accoglienza dei partecipanti; a seguire, passeggiata narrata al centro del paese con lo storico Augusto Ciuffetti e la visita alla Gualchiera Tintoria Cianni. Nel pomeriggio, spazio per un primo momento in cui si riconosceranno le erbe di primavera incontrate lungo il percorso. Domani invece la giornata sarà aperta con la scoperta delle erbe spontanee e degli alberi del lago di Boccafornace.

La raccolta delle campionature delle erbe spontanee dopo la catalogazione confluirà in un piccolo erbario. Durante la giornata si mostrerà il processo di solarizzazione dei fiori di Bach idealmente dedicato a Santa Rita, di cui ricorre l’onomastico; alle 15.30 visita all’azienda "La Melanda" in località Taro di Fiordimonte in cui i partecipanti, grazie alla disponibilità dei produttori, potranno vivere un’esperienza al profumo di lavanda. Poi ci si sposterà a San Maroto per una visita guidata alla chiesa di San Giusto (all’esterno, concerto di flauto traverso a cura di Giustina Marta che ha composto "I Canti delle erbe spontanee"). Pievebovigliana è inserita nel circuito delle "Città del miele". Così il Consorzio apistico provinciale di Macerata proporrà una piccola degustazione. Giovedì mattina ci si sposterà all’oasi naturalistica di Polverina. Dopo il pranzo si procederà con la catalogazione delle campionature raccolte.

Infine Patrizio Magrini condurrà un cerchio con didgeridoo, particolare strumento musicale a fiato dal suono profondo. A chi avrà frequentato l’intero percorso verrà consegnato un attestato di partecipazione. Info al 3395044612, sulla pagina Facebook di Maria Sonia Baldoni o sul sito internet del Comune, che dà il patrocinio all’iniziativa in collaborazione con la Pro Pieve e il Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi Odv. Il punto base in cui si svolgeranno alcune esperienze sarà l’Agriturismo Sapori di Campagna ma tutte le attività ricettive del paese sono disponibili ad accogliere i partecipanti.