Alla scoperta di api e piante con il Fai

In occasione della giornata nazionale della biodiversità, il bene Fai Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati propone per oggi una serie d’iniziative per scoprire il mondo delle api, le piante che popolano l’orto, le specie antiche e il patrimonio naturalistico che anima il presidio Fai. Si parte con la "Camminata della biodiversità con Alessandro Magagnini", per esplorare il mondo vegetale del parco del Colle dell’Infinito. Alle 16 incontro con i ricercatori e biogenetisti agronomi Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. Le aziende Costa del Sole, Rocca Madre e Corte di Carolina allestiranno una degustazione dei loro prodotti. Info: 3489136700.