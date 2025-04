Alla scoperta di Ercole, l’eroe mitologico

Abbiamo visitato il palazzo Buonaccorsi con i professori per svolgere un’attività sull’eroe mitologico Ercole. All’entrata del museo una guida ci ha accolto, facendoci lasciare gli zaini e i giubbotti in una stanza. Nel cortile, prima di entrare, abbiamo osservato due statue che rappresentavano la prima e la seconda fatica di Ercole. Poi siamo andati all’interno e al secondo piano, la guida ci ha parlato di Simone Buonaccorsi, il proprietario del palazzo spiegandoci che gli piaceva così tanto Ercole perché voleva avere le sue stesse caratteristiche, ovvero astuzia, forza, coraggio e determinazione. Poi l’accompagnatrice ci ha illustrato le altre fatiche di Ercole prima di introdurci al salone dell’Eneide, l’ambiente più importante del palazzo: la sala è affrescata con storie tratte dall’Eneide, ma l’elemento più spettacolare è il soffitto dove sono raffigurate le "Nozze di Bacco e Arianna"; qui i personaggi dipinti sono così realistici da sembrare vivi. Poi abbiamo preso parte al laboratorio, dove abbiamo svolto un lavoro di gruppo sulle 12 fatiche di Ercole: dovevamo riordinarle in una linea del tempo fino alla sua morte. Tornati a scuola, abbiamo parlato delle attività e finito di colorare la linea del tempo. Questa esperienza ci è piaciuta molto, perché abbiamo approfondito la nostra conoscenza dell’eroe Ercole e ci siamo divertiti al laboratorio.

Melissa Pierini, Mattia Bellofatto, Matteo Marrazzo, Florinda Tombesi, Lorenzo Nika 1ª B